Таджикистан и Россия обсудили введение дифференцированной стоимости патента для мигрантов

Заместитель министра труда, миграции и занятости населения страны Шахноза Нодири сообщила о разработке дорожной карты

ДУШАНБЕ, 10 августа. /ТАСС/. Россия и Таджикистан обсуждают введение дифференцированной стоимости патента для трудовых мигрантов из республики, которые едут на заработки в рамках организованного набора. Об этом сообщила заместитель министра труда, миграции и занятости населения Шахноза Нодири.

"Сейчас разработана дорожная карта, где одним из основных направлений является дифференциация стоимости патента для тех трудовых мигрантов, которые будут выезжать в порядке организованного набора", - сказала она.

Это означает, пояснила Нодари, что мигранты, которые заранее проходя онлайн-собеседование с работодателем, медосмотр и другие процедуры, смогут рассчитывать на снижение цены патента или его оплату работодателем. По ее словам, такой подход станет стимулом для организованного выезда на работы. Замминистра подчеркнула, что республика заинтересована в отправке квалифицированных и востребованных работников, так как у них выше уровень доходов, а это повышает качество жизни граждан.

Между Таджикистаном и Россией существует межправительственное соглашение об организованном наборе граждан республики. В Душанбе также работает представительство многофункционального миграционного центра Москвы, где предоставляют услуги для желающих поехать на заработки в столицу.