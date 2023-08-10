ВОЗ сообщила о проведении 17-18 августа в Индии саммита по традиционной медицине

Как уточнили в организации, будет рассмотрена роль традиционной медицины в обеспечении прогресса в области устойчивого развития

ЖЕНЕВА, 10 августа. /ТАСС/. Саммит по традиционной медицине с участием министров здравоохранения Группы двадцати (G20) состоится 17-18 августа в Гандинагаре - административном центре индийского штата Гуджарат. Как сообщила в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на этой встрече, организованной совместно с правительством Индии, будет рассмотрена роль традиционной медицины в обеспечении прогресса в области устойчивого развития.

В ВОЗ отметили, что среди участников саммита высокого уровня будут "генеральный директор и региональные руководители организации, министры здравоохранения G20 и высокопоставленные лица, приглашенные из стран шести регионов ВОЗ". В нем также примут участие ученые, специалисты в области народной медицины, работники здравоохранения и представители общественных организаций. На форуме будут изучены способы "реализации потенциала научно обоснованных знаний в использовании народной медицины для здоровья и благополучия людей во всем мире". Ученые и эксперты проведут "технические дискуссии по исследованиям, фактическим данным и обучению", а также по таким темам, как инновации, биоразнообразие, знания коренных народов.

ВОЗ подчеркнула, что традиционная медицина может сыграть важную роль в достижении "всеобщего охвата услугами здравоохранения и выполнении глобальных задач, связанных со здоровьем". Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, "включение народной медицины в основное русло здравоохранения надлежащим образом - эффективно и, прежде всего, безопасно на основе последних научных данных - может помочь устранить пробелы в доступе миллионов людей во всем мире [к медицинским услугам]". "Это стало бы важным шагом к ориентированному на человека и целостному подходу к здоровью и благополучию", - констатировал он.

В ВОЗ исходят из того, что традиционная медицина "хорошо зарекомендовала себя во многих частях мира, где она играет важную роль в культуре, здоровье и благополучии многих сообществ". В некоторых странах она "составляет значительную часть" сектора здравоохранения и "для миллионов людей в мире является единственным доступным источником медицинской помощи". На предстоящем в Индии саммите ВОЗ представит результаты глобального исследования, в которое впервые включены, в частности, вопросы финансирования традиционной медицины, охраны здоровья коренных народов и безопасности пациентов.