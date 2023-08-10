Смена проходила с 16 июля по 10 августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Курс реабилитации "Донецкая смена" в Подмосковье прошли 65 детей из новых регионов, куратором проекта выступил член центрального штаба Народного фронта, гроссмейстер Сергей Карякин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе движения.

"Член центрального штаба Народного фронта, гроссмейстер Сергей Карякин поддержал инициативу АНО "Школа актуального искусства" по созданию реабилитационного проекта "Донецкая смена" для детей из новых регионов. Смена проходила с 16 июля по 10 августа в подмосковном Красногорске", - говорится в релизе.

Организаторы включили в программу для 65 детей занятия по шахматам, арт-терапию, утренние зарядки, экскурсии, мастер-классы по рукоделию, танцам, актерскому мастерству, футбол.

"Мне приятно, что сюда приехали так много детей. Они все очень заинтересованы и делают свои первые успехи. Даже те ребята, которые не умели играть в шахматы, захотели научиться. И, конечно, для меня самое главное, что они наконец-то все улыбаются, выглядят счастливыми и отдохнувшими - наша главная цель достигнута. Дети счастливы", - приводятся в сообщении слова Карякина.

Шахматист вместе с Народным фронтом организовал для детей турнир "Кубок Карякина", на котором провел сеанс одновременной игры с 15 юными шахматистами. Помимо творческих встреч в лагере с артистами, дети посетили концерты и студию радиостанции, а также побывали на видеопроизводстве телеканалов.