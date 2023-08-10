Приамурский лагерь "Белые горы", где отравились 110 детей, возобновит работу 11 августа

Роспотребнадзор подтвердил, что все нарушения устранены

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 августа. /ТАСС/. Детский санаторный оздоровительный лагерь "Белые горы" в Амурской области, в котором в июне отравились более 100 детей, возобновит работу 11 августа по решению суда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Амурской области.

В июне Бурейский районный суд признал лагерь виновным в совершении административного правонарушения и приостановил его работу на 60 суток. "10 августа постановлением Бурейского районного суда Амурской области досрочно прекращено исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности сроком на 60 суток, назначенного 3 июля ООО "Детский санаторный оздоровительный лагерь "Белые горы", - говорится в сообщении. Деятельность лагеря будет возобновлена 11 августа.

2 августа главврач лагеря направил в Бурейский суд ходатайство о досрочном прекращении исполнения административного наказания в связи с устранением замечаний в полном объеме. Этот факт подтвердил региональный Роспотребнадзор в своем заключении, которое было предоставлено суду.

По данным следствия, в период с 28 по 29 июня сотрудники лагеря нарушили санитарно-эпидемиологические правила. Это повлекло отравление до 115 человек, из них 110 детей в возрасте от 8 до 16 лет. В настоящий момент их здоровью ничего не угрожает.