В Брянске из-за строительства развязки перенесут могилу революционера Игната Фокина

Его торжественно перезахоронят на Аллее Славы Центрального кладбища

ТАСС, 10 августа. Памятник революционеру и первому председателю Брянского уездного исполкома Игнату Фокину, расположенный в Семеновском сквере, демонтируют из-за строительства новой развязки. Останки большевика эксгумируют и вместе с монументом перенесут на Центральное кладбище, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"Первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин провел совещание по вопросу переноса памятника и могилы революционера Игната Фокина. В работе совещания принял участие начальник управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области Константин Волков. Работы будут проходить в рамках строительства новой развязки с кольцевым движением между улицами Горького, Калинина и Славянским мостом", - пояснили в пресс-службе.

Останки революционера планируют торжественно перезахоронить на Аллее Славы Центрального кладбища, там же установят монумент первому председателю Брянского уездного исполкома. Как уточнили ТАСС в горадминистрации, все работу планируется проделать в 2023 году. "Разработана дорожная карта, в которой учтены этапы архивных исследований, проектирования, проведения экспертиз, получения необходимых разрешений от профильных ведомств, процедура заключения контракта", - отметили в пресс-службе.

Игнат Фокин - руководитель борьбы за установление Советской власти в Брянске, первый председатель Брянского уездного исполкома. Он умер 13 апреля 1919 года, был похоронен в Семеновском сквере. По воспоминаниям современников на похороны большевика в Семеновском сквере пришли более 20 тыс. человек.