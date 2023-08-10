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Единый день голосования

Сенатор заявила, что в ЛНР в сентябре выберут более 600 депутатов разных уровней

Впервые в новых регионах формируются органы местного самоуправления, отметила Дарья Лантратова

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Жители Луганской Народной Республики (ЛНР) на сентябрьских выборах в Народный совет (парламент) ЛНР и муниципалитеты выберут более 600 депутатов разных уровней. Об этом сообщила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

"Впервые в наших новых регионах, в Луганской Народной Республике в том числе, формируются органы местного самоуправления. В течение долгого времени они не существовали. <…> Если говорить о конкретных цифрах, то в Луганской Народной Республике появится депутатский корпус. В сумме это 565 депутатов [в муниципалитетах] и 50 депутатов Народного совета", - сказала она в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований "Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023".

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдут 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияЛантратова, Дарья Сергеевна
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