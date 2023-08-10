В Университете Лобачевского предложили объявить 2024 год в России Годом физики

По словам Олега Трофимова, необходимо сосредоточиться на проектах по популяризации этой науки среди школьников и молодежи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности ректора нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) Олег Трофимов предложил объявить 2024 год в России Годом физики, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Предлагаю коллегам из вузовского и научного сообщества обратиться в Министерство науки и высшего образования РФ, в Российскую академию наук с инициативой объявить 2024 год Годом физики в нашей стране и объединить усилия на реализации проектов по популяризации физики среди школьников", - приводит пресс-служба слова Трофимова.

По его словам, необходимо сосредоточиться на проектах по популяризации этой науки среди школьников и молодежи, поскольку сейчас физика не входит в число самых популярных дисциплин у выпускников по сдаче Единого государственного экзамена, при этом физика и радиофизика - очень перспективные направления.

"Это открывает доступ к самым приоритетным инженерным специальностям, связанным с технологическим суверенитетом и безопасностью нашей страны. И в российских вузах на тех факультетах, где засчитывается ЕГЭ по физике, много бюджетных мест. Такая ситуация складывается как в Нижегородской области, так и в целом по стране", - добавил Трофимов.

По его словам, следующий год - знаковый для отечественной науки. Так, в 2024 году будет отмечаться 300-летие Российской академии наук и 310 лет исполнится отечественной физике.