Директор Лады Дэнс сообщил, что ее выступления в августе не отменяются

По словам Сергея Пудовкина, врачи дают благоприятный прогноз на результат лечения певицы

МОСКВА, 10 августа. / Корр. ТАСС Полина Богомолова/. Врачи дают благоприятный прогноз на результат лечения попавшей 5 августа в ДТП на трассе М-2 "Крым" под Москвой певицы Лады Дэнс. Запланированные на конец августа выступления артистки состоятся, сообщил ТАСС директор артистки Сергей Пудовкин.

"Лада в сознании, разговаривает нормально. У нее было несколько хирургических процедур, - сказал собеседник агентства. - Прогнозы врачей очень хорошие, перспективные в смысле хорошего результата".

По словам Пудовкина, запланированные выступления певицы не отменяются. "В конце августа запланированные мероприятия у Лады все состоятся, будем работать, - отметил он. - Может быть чуть-чуть будут корректировки по репертуару. Могу точно сказать: все хиты энергичные яркие, активные, всегда были, есть и будут в репертуаре Лады Дэнс".

5 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что три машины столкнулись на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека.

В экстренных службах ТАСС добавили, что среди пострадавших певица Лада Дэнс. ДТП произошло примерно в 18:20 мск на 52-м км трассы М-2 "Крым" по направлению движения от Москвы. Представитель экстренных служб отметил, что в результате столкновения Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму. Позже директор артистки сообщил, что ее госпитализировали в госпиталь им. Н.Н. Бурденко, а затем она была переведена в одну из частных клиник в Подмосковье.