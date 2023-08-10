На ВДНХ в Москве пройдет день национальных пород лошадей

Также на площадке состоится тренировка членов сборной России по джигитовке

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Гости ВДНХ в Москве смогут увидеть спектакль Конного театра Кремлевской школы верховой езды и тренировку членов сборной России по джигитовке, 12 августа там также пройдет День национальных пород лошадей. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

"ВДНХ 12 и 13 августа приглашает на День национальных пород лошадей, соревнования по хоббихорсингу, тренировку членов сборной России по джигитовке, которые пройдут на выводном кругу. Также для посещения будут открыты демонстрационная конюшня Центра национальных конных традиций и "Музей лошади", где можно посмотреть спектакль Конного театра Кремлевской школы верховой езды", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что 12 августа на выводном кругу пройдет День национальных пород лошадей. В 15:30 будут определены 23 победителя среди обладателей паспортов "Хранитель национальных конных традиций", которые получили самые активные гости Фестиваля национальных пород лошадей в парках Москвы. Их выберет мини-конь Шелдон - звезда Конного театра Кремлевской школы верховой езды.

В 16:00 зрители увидят театрализованную выводку лошадей с путешествием в мир национальной культуры различных народов. Представлять своих подопечных будут владельцы в тематических костюмах. Ведущие мероприятия расскажут об особенностях, способностях, роли в жизни человека и достижениях представленных пород. Среди них: донская порода, ахалтекинская, вятская, буденновская, карачаевская, русская верховая, кабардинская, арабская, орловская, терская. В финале на поле выйдут все участники и организаторы фестиваля, которые несколько недель путешествовали по паркам Москвы.

"Кроме того, в 14:00 все желающие могут принять участие в соревнованиях по хоббихорсингу. Суть данного вида спорта заключается в способностях человека изобразить спортивную пару всадника и лошади при помощи игрушечного коня. Спортсменам необходимо будет проскакать маршрут и попасть по мишеням из лука. 13 августа с 12:00 до 14:00 Кремлевская школа верховой езды приглашает всех поклонников хоббихорсинга на малое поле выводного круга. Свои силы в этом виде спорта могут попробовать и взрослые, и дети", - добавили в пресс-службе.

В 16:00 на большом поле выводного круга состоится официальная тренировка членов сборной России по джигитовке перед чемпионатом мира по этой дисциплине, который состоится 25 и 26 августа на ВДНХ.