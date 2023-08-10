ООН заявила, что на гуманитарную операцию в Нигере не хватает почти $370 млн

В помощи нуждаются 4,3 млн жителей страны, сообщили в Управлении организации по координации гуманитарных вопросов

ЖЕНЕВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. ООН и ее партнеры продолжают гуманитарную операцию в Нигере, однако эта работа нуждается в международной поддержке, поскольку из запрошенных на эти цели $584 млн получено только 37%. Об этом сообщили ТАСС в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Гуманитарная операция в Нигере продолжается", - сказал заместитель официального представителя УКГВ Йенс Ларке. Он подчеркнул, что "4,3 млн человек в Нигере нуждаются в гуманитарной помощи". При этом "3,3 миллиона человек - более 10% населения Нигера - сталкиваются с острой нехваткой продовольствия", и "подавляющее большинство нуждающихся - это женщины и дети".

"ООН и наши гуманитарные партнеры продолжают оказывать поддержку во всех районах страны. Однако нам нужна постоянная международная поддержка. На сегодняшний день гуманитарный призыв на сумму $584 млн США профинансирован только на 37%", - пояснил Ларке. По его словам, "продолжающаяся нехватка топлива, товаров первой необходимости и наличных денег в банках может серьезно повлиять на гуманитарную ситуацию и ситуацию с безопасностью", особенно если в стране начнется мародерство.

Как отметил Ларке, УКГВ "внимательно следит за тем, какое возможное влияние могут оказать политические беспорядки, потенциальные санкции и закрытие границ" на гуманитарную ситуацию в Нигере.