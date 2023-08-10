"Белавиа" продлила полеты из Минска в Мурманск до 30 марта 2024 года

Рейсы будут осуществляться один раз в неделю

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила до 30 марта 2024 года рейсы из Минска в Мурманск. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Белавиа" продлила полетную программу в заполярный город до 30 марта 2024 года. Улететь в Мурманск из Минска или вернуться обратно можно один раз в неделю", - говорится в сообщении.

С 23 мая 2023 года авиакомпания "Белавиа" начала выполнять регулярный рейс из Минска в Мурманск. Время в полете - 2 часа 40 минут. Рейсы были запланированы до конца октября.