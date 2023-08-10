10 августа, 13:57

Лариса Голубкина опровергла информацию о своей госпитализации

Сергей Бобылев/ ТАСС
Лариса Голубкина
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Народная артистка РСФСР сообщила, что подвернула ногу, но уже находится дома

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР актриса театра и кино, вдова Андрея Миронова Лариса Голубкина опровергла ТАСС информацию о своей госпитализации. Артистка сообщила, что подвернула ногу, но уже находится дома.

"Никто меня не госпитализировал, я жива здорова. Я упала, подвернулась нога, и все", - сказала собеседница агентства.

Актриса также утвердительно ответила на вопрос корреспондента ТАСС, находится ли она сейчас дома.

Лариса Голубкина родилась в 1940 году. Она народная артистка РСФСР, исполнила главную роль в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", с 1964 года актриса Центрального академического театра Российской армии, также работала на радио и телевидении, выступала на эстраде, исполняя старинные романсы и песни из кинофильмов. Была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мироновым. 

Теги:
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