Первая группа туристов из Китая прибыла в Россию по соглашению о безвизовом обмене

В ее состав вошли 23 человека

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Первая группа туристов из Китая прибыла в Россию по соглашению о групповом безвизовом обмене, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

"Первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов, который запущен 1 августа 2023 года. На следующей неделе ожидается прибытие новых групп туристов из КНР, которые отправятся на отдых в разные регионы страны", - отмечается в сообщении.

Торжественная встреча группы туристов из города Сиань проходит в московском аэропорту Шереметьево. Туристов ждет насыщенная недельная программа в Москве и Санкт-Петербурге с посещением главных достопримечательностей двух городов, после чего они вернутся в Китай, рассказали в министерстве.

Визит в Китай российских туристов

Российские туристы уже на следующей неделе смогут отправиться в Китай в рамках группового безвизового механизма, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

"Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма. От китайской стороны мы получили подтверждение о том, что они готовы начать прием российских туристов", - сказал Кондратьев, слова которого приводят в пресс-службе министерства.

Для оформления группового тура необходимо обратиться в турагентство, которое занимается организацией таких поездок, отметили в министерстве.

Безвизовый туробмен с Китаем

6 февраля 2023 года КНР в экспериментальном режиме возобновила туристические поездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию. 20 февраля в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщали, что соглашение между Россией и КНР о безвизовых групповых туристических поездках возобновило действие после приостановки в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян отмечал, что запуск группового безвизового туристического обмена между Россией и Китаем способен увеличить взаимный турпоток в два-три раза. По словам вице-президента АТОР Александра Курносова, массовый турпоток между странами ожидается не ранее, чем к середине августа - началу сентября 2023 года. Он также подчеркнул, что безвизовые групповые турпоездки являются наиболее простым и дешевым способом путешествий.