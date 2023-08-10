На Украине заявили о переходе в управление заповедника "Киево-Печерская лавра" 10 объектов

И.о. министра культуры и информационной политики страны Ростислав Карандеев не уточнил, о каких именно объектах идет речь

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" к настоящему моменту взял в оперативное управление 10 из 79 объектов монастыря. Об этом сообщил и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

"Уже сейчас нам удалось взять в оперативное управление 10 объектов лавры. Надеюсь, что через некоторое время все 79 объектов монастыря перейдут в управление заповедника", - сказал он в эфире телеканала "Рада". О каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил.

Ранее инвентаризационная комиссия Минкультуры, несмотря на противодействие прихожан, опечатала еще четыре корпуса Киево-Печерской лавры, среди которых были гостиничные помещения и церковные магазины. Утром в Союзе православных журналистов сообщали, что в лавру прибыла полиция и сотрудники музея-заповедника во главе с и.о. генерального директора Максимом Остапенко.

Накануне суд в Киеве признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), отказав ей в удовлетворении исковых требований к заповеднику. Вместе с тем выступающий в интересах церкви адвокат Никита Чекман заявлял, что это решение будет обжаловано.

Как подчеркнули в юридическом отделе УПЦ, решение суда еще не вступило в законную силу, поэтому отсутствуют какие-либо основания для совершения действий, направленных на прекращение права пользования зданиями и имуществом. 10 августа в киевском суде рассматривается иск музея-заповедника к УПЦ о выселении монахов. Ранее слушание несколько раз переносили.