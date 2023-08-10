Поисковики перезахоронили под Псковом останки 95 красноармейцев

Поисковикам удалось найти два именных медальона

ПСКОВ, 10 августа. /ТАСС/. Поисковики во время Международной молодежной Вахты Памяти "Невельский фронт 2023" нашли и подняли из земли на территории Невельского района Псковской области останки 95 солдат Красной Армии, погибших в этих местах в годы Великой Отечественной войны. Церемония захоронения останков и закрытия Вахты Памяти состоялась в четверг, сообщил ТАСС и.о. командира поискового отряда "Штурм" Сергей Колендо.

В начале августа ТАСС сообщал о том, что на территории Невельского района Псковской области началась международная поисковая экспедиция. Участие в ее работе принимали подростки и опытные поисковики из разных регионов России, а также из Белоруссии.

"Завершилась молодежная международная Вахта Памяти. Сегодня состоялось торжественное захоронение бойцов, поднятых в рамках экспедиции, в количестве 95 человек. Нам удалось найти два именных медальона", - сказал собеседник агентства.

По его словам, церемония захоронения останков красноармейцев состоялось на Братском захоронении в деревне Подзноево Невельского района. "Отмечу, что 44 бойца подняты у деревни Дубинино, это так называемые санитарные и госпитальные захоронения, и еще три бойца найдены в местах боев", - сказал Колендо.

Невельский район в годы войны

Невельский район в годы войны находился в оккупации немецких войск, на территории муниципалитета действовало множество карательных отрядов. За годы оккупации здесь было сожжено 153 деревни. Жесткое сопротивление врагу оказывали партизанские отряды. В августе 1943 года в районе началась так называемая рельсовая война: партизаны регулярно выводили из строя железные дороги.

В общей сложности от действий партизан в Невельском районе фашисты потеряли более 23 тыс. солдат и офицеров. Невельская операция Красной Армии в октябре 1943 года стала одной из самых скоротечных наступательных операций Великой Отечественной войны. Бои за освобождение этой территории от немецко-фашистских захватчиков продолжались до 1944 года.