Похороны космонавта Викторенко пройдут 12 августа на мемориальном кладбище в Мытищах

Герой Советского Союза умер в возрасте 76 лет

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Похороны Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Александра Викторенко, который умер в возрасте 76 лет, пройдут 12 августа на военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщили в Роскосмосе.

"Похороны и прощание с Александром Степановичем Викторенко состоятся 12 августа 2023 года в 10:00 на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в городском округе Мытищи", - говорится в опубликованном в Telegram-канале госкорпорации сообщении.

Александр Викторенко родился 29 марта 1947 года в селе Ольгинка Северо-Казахстанской области Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). В 1969 году с отличием окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков им. Ивана Полбина. В 1978 году был зачислен слушателем-космонавтом в отряд Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Он совершил 4 космических полета, в общей сложности проработал на орбите 489 суток, 6 раз выходил в открытый космос.