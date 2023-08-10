ЦУМ подал встречный иск к волгоградцу, купившему брендовые вещи в 846 раз дешевле

Из-за технического сбоя на сайте магазина он приобрел брендовые вещи по ценам от 19 до 129 рублей

ВОЛГОГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Торговый дом ЦУМ подал встречный иск к волгоградцу, который из-за технического сбоя на сайте магазина приобрел брендовые вещи по ценам от 19 до 129 рублей, что в 846 раз ниже их фактической стоимости. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Дзержинский районный суд Волгограда приступил к рассмотрению гражданского дела по иску Станислава А. к ОАО "ТД ЦУМ" о защите прав потребителя и по встречному исковому заявлению ОАО "ТД ЦУМ" к Станиславу А. о признании договора купли-продажи недействительным", - сказала она.

Ранее Верховный суд РФ встал на сторону волгоградца, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМа приобрел брендовые вещи по ценам от 19 до 129 рублей, что в 846 раз ниже их фактической стоимости, а после получил от магазина уведомление о невозможности доставки товара. Суды трех инстанций поддержали сторону магазина, однако Верховный суд РФ отменил их решения и направил дело на пересмотр. Первое заседание по данному делу прошло в Дзержинском районном суде Волгограда 10 августа.

В пресс-службе судов общей юрисдикции уточнили ТАСС, что "ТД ЦУМ" заявил ходатайство о назначении по делу судебной оценочной экспертизы, в чем торговому дому было отказано. Также представитель торгового дома затребовал доказательства, подтверждающие оплату товаров, с этим суд согласился. "Суд указанное ходатайство удовлетворил, обязав Станислава А. представить банковскую выписку о перечислении денежных средств на счет ОАО "ТД ЦУМ", - сказала Вальковская.

Следующее судебное заседание по данному делу состоится 31 августа.