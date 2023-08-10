МГЛУ планирует расширить сотрудничество со странами Африки

При этом в самом вузе вводят суахили в основную образовательную программу и планируют расширить подготовку с португальским языком, рассказала ректор Ирина Краева

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) планирует расширить сотрудничество с африканскими странами, а также расширить подготовку студентов для работы в этом регионе. Об этом сообщила ТАСС ректор вуза Ирина Краева.

"У нас пока там нет институтов-партнеров, кроме как в некоторых странах Северной Африки. Мы планируем расширить сотрудничество с португалоговорящими странами. Более того, здесь расширить подготовку с португальским языком", - сказала она, отметив, что в настоящий момент университет ведет стажерские программы в странах Северной Африки.

Краева добавила, что в МГЛУ планируют заняться африканистикой как направлением подготовки. "С 1 сентября мы вводим в основную образовательную программу суахили", - подчеркнула она.

Ректор добавил, что на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге более 20 преподавателей вуза выполняли роль переводчиков.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что ему было приятно общаться с коллегами из Африки, которые свободно говорят на русском языке. В ходе пленарного заседания российский лидер говорил о планах расширить на континенте сеть Российских центров науки и культуры (Русских домов), создавать филиалы ведущих российских вузов и средние школы.