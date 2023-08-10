Свыше 47% опрошенных японцев не одобряют политику правительства

Согласно исследованию агентства Jiji, в качестве основных причин недовольства респонденты назвали отсутствие перспектив (28,8%), неодобрение политического курса в целом (21,4%) и недоверие к премьер-министру Фумио Кисиде (17,2%)

ТОКИО, 10 августа. /ТАСС/. Более 47% жителей Японии испытывают недовольство политикой правительства страны, это самый высокий уровень с момента вступления Фумио Кисиды в должность премьер-министра в ноябре 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Jiji.

По его информации, доля жителей Японии, не одобряющих действия властей, выросла с начала июля до первых чисел августа на 8,1 п.п., до 47,4%. Число респондентов, одобряющих политику кабинета, снизилось на 4,2 п.п. и составило 26,6%. В качестве основных причин недовольства участники опроса назвали отсутствие перспектив (28,8%), неодобрение политического курса в целом (21,4%) и недоверие к премьер-министру (17,2%). Кроме того, на настроения жителей Японии негативно повлияли участившиеся случаи утечек личных данных и трудности при оплате медицинских услуг за счет страховки. Население винит в этом решение властей объединить в одной карте функции удостоверения личности и полиса медицинского страхования.

Агентство отмечает, что рейтинг одобрения кабмина снижается "уже третий месяц подряд". Показатель вплотную приблизился к антирекорду, установленному кабинетом Кисиды в январе 2023 года (26,5%).

Опрос проводился по всей Японии среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше.