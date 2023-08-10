В Кейптауне из-за забастовки водителей в магазинах возникла нехватка продуктов

С полок многих магазинов исчезли хлеб, молоко и другие товары, сообщил портал News 24

ПРЕТОРИЯ, 10 августа. /ТАСС/. Хлеб и молоко, а также другие продовольственные товары исчезли с полок многих магазинов крупнейшего города ЮАР Кейптауна в результате продолжающейся восьмой день подряд забастовки водителей такси, которая сопровождается блокировкой многочисленных дорог мегаполиса. Об этом сообщил местный новостной портал News 24, опубликовав фотографии пустых полок хлебных и молочных отделов.

Важнейшие продукты закончились в нескольких ведущих сетевых магазинов, включая исключительно популярную Woolworths, отмечает электронное издание. Власти в Кейптауне объявили, что принимают экстренные меры для возобновления доставки товаров в продовольственные магазины. В этих целях создаются конвои из грузовиков, которые охраняют подразделения полиции.

"Забастовка привела к тому, что товары первой необходимости, включая продовольствие с трудом доставляют в магазины", - заявил мэр Кейптауна Джордин Хилл-Льюис. Он сообщил, что городские власти после четырехдневного перерыва готовы возобновить переговоры с лидерами забастовки.

Национальный совет такси ЮАР объявил забастовку 3 августа. Она сопровождается стрельбой по машинам водителей, которые отказались присоединиться к протестам, поджогами автомобилей, блокировкой дорог, в том числе ведущих в международный аэропорт Кейптауна. В последние дни в нескольких районах города были предприняты попытки грабежей магазинов и поджогов общественных зданий. Пока полиции удается сдерживать толпы мародеров.

Бизнес и общественные службы Кейптауна значительно пострадали в результате забастовки водителей такси. Закрытыми остаются более 90 школ, во многих городских районах работает только 1 магазин из 10. В Кейптауне проживает более 5 млн человек.

Участники забастовки требуют от властей Кейптауна отмены новых правил контроля за маршрутными такси, которые предусматривают среди прочего конфискацию машин за нарушения водителями правил дорожного движения, отсутствие у них прав на вождение и отсутствие автомобильных номеров. В ЮАР принадлежащие частным компаниями маршрутные такси являются основным видом общественного транспорта. Попытки муниципалитетов расширить использование автобусов наталкиваются на организованное сопротивление групп, которые контролируют частный таксомоторный бизнес.