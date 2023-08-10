В Малайзии запретили хранение и продажу часов Swatch с ЛГБТ-символикой

Согласно заявлению МВД, такие изображения запрещены, "потому что это наносит или может нанести ущерб морали, общественным и национальным интересам путем поддержки, продвижения и превращения в норму жизни ЛГБТ-движения"

ТОКИО, 10 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Малайзии запретило в стране хранение, продажу и использование часов и аксессуаров компании Swatch с изображением ЛГБТ-символики. Об этом сообщило агентство BERNAMA.

Согласно заявлению МВД, хранение, продажа, производство и распространение подобной продукции строго запрещены в Малайзии. "Данные изображения [на продукции Swatch] запрещены, потому что это наносит или может нанести ущерб морали, общественным и национальным интересам путем поддержки, продвижения и превращения в норму жизни ЛГБТ-движения, которое широкая общественность в нашей стране не приемлет", - приводит агентство выдержку из заявления ведомства.

В мае власти Малайзии провели рейды в магазинах Swatch и конфисковали 160 часов с пропагандой ЛГБТ-сообщества.

За однополые отношения в стране предусмотрено до 20 лет лишения свободы.