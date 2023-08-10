Поврежденные при ЧП с ракетой в Таганроге экспонаты перевезут в Петербург

Также достигнута договоренность о проведении комплексной реставрации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Экспонаты Таганрогского художественного музея, поврежденные в результате ЧП с ракетой Вооруженных сил Украины (ВСУ) 28 июля, в ближайшие дни перевезут в Санкт-Петербург. Их реставрацией займутся специалисты Государственного Русского музея, работы продлятся около года, сообщил журналистам заведующий отделом реставрации станковой масляной живописи Русского музея Марат Дашкин.

"Все 22 поврежденные работы будут перевезены в Санкт-Петербург. Также достигнута договоренность о проведении комплексной реставрации, включающей как консервацию - техническую реставрацию, которая направлена на устранение прорывов и стабилизацию основы, так и художественную реставрацию, которая затрагивает работы с лаком и записями. Около года займут эти работы. <…> Подготовка картин к транспортировке уже является частью работы, некоторые элементы произведений деформированы, но без утрат нитей холста, и теперь предстоит кропотливая работа - буквально свести нити, соблюсти фабричное плетение, как это было до ЧП, чтобы вернуть работам первоначальный вид", - сказал Дашкин.

Здание музея, расположенного в центре Таганрога, пострадало от попадания обломков ракеты 28 июля. По данным специалистов, пострадали более 20 экспонатов, включая произведения живописи, графики и скульптуры.

Ранее Государственный Русский музей принял решение направить в Таганрог реставраторов для восстановления поврежденных экспонатов.

По данным властей, в результате ЧП в центре Таганрога 28 июля также были разрушены стена и кровля музея, повреждены соседний многоквартирный дом, гаражи и хозпостройки. К медикам обратились 22 человека, в том числе ребенок. Десять пострадавших были госпитализированы.

Минобороны РФ сообщало, что в Таганроге упали обломки сбитой российскими системами ПВО ракеты комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. В районе ЧП в Таганроге локально введен режим ЧС. Главным следственным управлением СК России по факту ракетной атаки возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).