Суд в Киеве запретил УПЦ препятствовать деятельности музея "Киево-Печерская лавра"

Это позволит выселить монахов из обители, считает адвокат Никита Чекман

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск государственного музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря, что позволит выселить монахов из обители. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.

"Слушаем краткий текст одного из самых позорных решений в истории современной Украины. Суд удовлетворил иск заповедника", - написал он в Telegram-канале.

Накануне суд признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ, отказав ей в удовлетворении исковых требований к заповеднику. Вместе с тем Чекман заявил, что это решение будет обжаловано. Как подчеркнули в юридическом отделе УПЦ, решение суда еще не вступило в законную силу, поэтому отсутствуют какие-либо основания для совершения действий, направленных на прекращение права пользования зданиями и имуществом.

В марте этого года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра", на территории которого расположен монастырь, в одностороннем порядке разорвал договор аренды и потребовал от монахов покинуть обитель. Они отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд. В начале апреля в Минкультуры заявили, что власти планируют начать выселение монахов после решения суда по иску ведомства к УПЦ.

Несмотря на отсутствие решения суда, украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. Еще до решения суда министерство культуры направило в УПЦ письмо с требованием к монахам освободить корпуса лавры. 4 июля созданная для опечатывания корпусов комиссия пришла в лавру, однако прихожане встали на защиту помещений. Тогда музей-заповедник с 5 июля ограничил для прихожан время доступа в расположенный на его территории монастырь УПЦ, а утром 6 июля при содействии полиции началась смена замков и захват корпусов.