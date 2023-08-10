ВЦИОМ сообщил, что декларируемая явка на выборы в новых регионах не ниже, чем по всей РФ

Pуководитель департамента политических исследований Михаил Мамонов уточнил, что самый высокий процент декларируемого участия - в Запорожской области

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Показатель декларируемой явки на выборах в новых субъектах РФ не ниже, чем в остальных регионах страны. Об этом сообщил руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023". Телефонный опрос проходил на этой неделе среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян в каждом регионе.

"Показатели, которые фиксируются в последние дни, достаточно высокие. Они точно не ниже, чем в большинстве регионов России. Мы ожидаем и рост этих показателей, потому что активная фаза избирательной кампании только начинается. Время есть и для определения по поводу участия в выборах", - сказал Мамонов.

Он уточнил, что самый высокий процент декларируемого участия (тех, кто обязательно или скорее всего будет голосовать) - в Запорожской области. "69% опрошенных заявляют, что примут участие в выборах", - сказал Мамонов. При этом половина - 53% - заявляют это с высокой степенью уверенности. "То есть 53% говорят, что обязательно примут участие, 16% говорят, что скорее всего примут участие. Этот показатель обязательного участия очень высокий по региону, выше, чем во многих традиционных российских регионах", - сказал социолог.

По его словам, в остальных новых субъектах показатели близки: в ДНР об участии заявляют порядка 55%, в ЛНР - 63%, в Херсонской области - 60% респондентов. "Говорить о том, что явка будет такой, нельзя, так как еще месяц впереди [до выборов] и возможны разные тенденции. Это декларируемое участие, а не факт. Люди могут передумать, изменить свою позицию", - уточнил Мамонов.

Партийные предпочтения

Он также обозначил партийные предпочтения жителей новых регионов. "Во всех регионах с очень большим отрывом лидирует "Единая Россия". Показатель выше, чем по стране в целом", - сказал Мамонов. В ДНР 69% тех, кто придет на выборы, готовы проголосовать за "Единую Россию", определившихся с выбором в пользу единороссов 83%. На втором месте ЛДПР. "В ЛНР примерно такая же ситуация. Близкие показатели к ДНР. Коридор значений "Единой России" - от 73 до 80%. Также на втором месте ЛДПР", - отметил Мамонов.

В Запорожской области самый высокий уровень декларируемой поддержки "Единой России" - от 80-89%. "Показатель остальных партий - порядка 2-3%. Тут есть основания говорить о том, есть ли у них шансы. Отличие состоит в том, что "Справедливая Россия" оказывается формально на втором месте", - уточнил Мамонов. В Херсонской области показатели тоже высоки: коридор от 68% от декларирующих участие в выборах до 80% тех, кто определился с выбором. "Специфика этого региона состоит в том, что КПРФ оказывается на втором месте. Набирает от 6 до 8%", - уточнил эксперт.

"Можем говорить о том, что [в новых регионах отмечается] достаточно высокая декларируемая готовность принять участие в выборах. Модель выборов - доминантный лидер. Им является "Единая Россия", - подытожил Мамонов. "Показатели президента в этих регионах крайне высоки. Сказывается и политика, которую проводит там партия. Активность партии, которую люди фиксируют в этих регионах", - добавил он.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.