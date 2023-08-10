В Петербурге ввели дополнительные ограничения для электросамокатов

На 27 улицах в центре города, в частности, запретили парковку, еще на 90 улицах ограничили скорость до 15 км/ч

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Дополнительные ограничения по использованию электросамокатов ввели в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"В Петербурге Whoosh, "Яндекс Go", Buzyfly и "Юрент" договорились с комитетом по транспорту о введении дополнительных правил для использования самокатов. До 15 августа кикшеринговые компании внесут соответствующие изменения в свои прокатные системы. Для упорядочивания парковочного пространства и обеспечения свободного прохода пешеходов на 27 улицах Петроградского, Василеостровского, Центрального и Кронштадтского районов вводится запрет парковки самокатов. На порядка 90 улицах в центре города передвигаться на самокате можно будет с максимальной скоростью до 15 км/ч", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что на территории Марсова поля и семи улицах в Кронштадте скорость ограничат до 10 км/ч.

Кроме того, передвижение на самокатах ограничат на территории Государственного музея-заповедника "Петергоф", в восьми туристических локациях в Кронштадте, включая кластер "Остров фортов", в парке "Дубки" в Курортном районе.

В пресс-службе Смольного уточнили, что в Петербурге парк кикшеринговых компаний насчитывает около 37 тыс. арендных самокатов. С начала сезона на них совершили более 11,5 млн поездок. В сумме пользователи кикшеринга проехали более 35 млн км.

На сегодняшний день операторы кикшеринга выдали более 1,5 млн предупреждений за нарушение правил пользования СИМ, выставили более 2 тыс. штрафов, а за грубые нарушения заблокировали более 7 тыс. аккаунтов.