В Калужской области внедрят приложение для расширения возможностей "Системы-112"

С 2021 года центр для обеспечения информационного обмена и взаимодействия экстренных оперативных служб в регионе принял и обработал более 5,305 млн вызовов

ТАСС, 10 августа. Мобильное приложение для расширения возможностей "Системы-112", повышающее точность местоположения пользователей, планируют внедрить в Калужской области, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам посещения в Калуге Центра отработки вызовов "Системы-112" замминистра МЧС России Антоном Герасимовым.

"На территории области запланированы мероприятия по внедрению мобильного предложения, которое позволит расширить возможности "Системы-112" при обращении граждан, в том числе с ограниченными возможностями по речи и слуху, а также повысить точность определения местоположения пользователей", - говорится в распространенном сообщении.

Центр для обеспечения информационного обмена и взаимодействия экстренных оперативных служб на территории Калужской области создали в 2021 году. В составе системы 102 автоматизированных рабочих места в Калуге, Обнинске и муниципальных образованиях, 46 автоматизированных рабочих мест экстренных оперативных служб 01, 02, 03, 04, 05 и четыре - государственной жилищной инспекции области. С начала эксплуатации операторы приняли и обработали более 5,305 млн вызовов.

"Об эффективности функционирования "Системы-112" можно судить по заметному росту процента вызова экстренных оперативных служб от общего количества сообщений по единому номеру 112. Если в 2015 году этот процент составлял 8,5%, то в 2023 году - 30%. Процент ложных вызовов достигает в среднем порядка 10%", - отметили в пресс-службе.

При посещении центра Герасимов отметил успешный опыт Калужской области, подчеркнув, что на основе анализа информации, поступающей в центр, можно узнать и много сопутствующих факторов, перестраивать работу тех или иных систем, принимать управленческие решения.

Всероссийский форум "Цифровая эволюция" проходит в Калужской области 10-11 августа. Во время мероприятий форума эксперты, отраслевые специалисты и представители государственных органов обсудят и проанализируют процесс цифровизации государственного управления, поиск инновационных решений и разработку стратегии, направленной на повышение эффективности госуправления. Организаторами форума являются Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, правительство Калужской области, АНО "Лаборатория Цифровой Трансформации".