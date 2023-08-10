Маршрут "Ласточки" из Петербурга продлят специально для фестиваля в Карельском зоопарке

Поезд проследует до станции Янисъярви

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Маршрут скоростного поезда "Ласточка" Санкт-Петербург - Хелюля продлят 19 августа до станции Янисъярви, для того чтобы жители города смогли попасть на фестиваль "Встреча с лешим" в Карельском зоопарке, посвященном миру карельской культуры и традиций. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"В связи с проведением семейного фестиваля в Карельском зоопарке холдинг "РЖД" продлевает маршрут курсирования поезда "Ласточка" Санкт-Петербург - Хелюля до станции Янисъярви 19 августа. Поезд "Ласточка" №821 отправится из Санкт-Петербурга в 06:15 и прибудет в Янисъярви в 11:55. Со станции Янисъярви "Ласточка" №822 отправится в 17:15 и прибудет в Санкт-Петербург в 22:43", - рассказали в пресс-службе.

По пути следования поезд "Ласточка" сделает остановки на станциях Выборг, Каменногорск, Хийтола, Элисенваара, Яккима, Сортавала (вокзал), остановочный пункт Сортавала-Центр, остановочный пункт Черные Камни.

Фестиваль "Встреча с лешим" пройдет на территории Карельского зоопарка 19 августа. В программе мероприятия запланированы тематические квесты, ярмарка с народными ремеслами и карельскими продуктами, мастер-классы, этнические карельские танцы, а также шаманские ритуалы.