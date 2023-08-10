10 августа, 16:23

На Кубани над Черным морем прогнозируют смерчи

Прогноз составлен на 11 и 12 августа

ТАСС, 10 августа. Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил об опасности формирования смерчей над Черным морем на участке от Анапы до Большого Сочи.

"В течение суток 11 августа и 12 августа на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Псебай и станице Андрюки Мостовского района Краснодарского края после прохождения града, от населения зафиксировали более 200 обращений о повреждениях жилых домов и социальных объектов. 

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