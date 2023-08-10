Заповедник "Киево-Печерская лавра" объявил о закрытии входа в Нижнюю лавру для прихожан

В заповеднике обосновали такую меру системным препятствованием его работе по доступу к помещениям Нижней лавры

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Руководство украинского музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" с 11 августа закрывает для посетителей вход в Нижнюю лавру.

"Заповедник закрывает с 7 утра 11 августа 2023 года вход в Нижнюю лавру для всех, кроме священников, монахов и работников монастыря из-за системного препятствования работе заповедника по доступу к помещениям Нижней лавры с целью урегулирования определенных вопросов", - говорится в сообщении на странице заповедника в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В организации указали, что эта мера "временная". В этот период для проведения богослужений будут открыты храмы Агапита Печерского, Сергия Радонежского, Воскресенская церковь, а также Трапезный и Успенский храмы Верхней лавры.

10 августа Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря, что позволит выселить монахов из обители. Накануне суд признал законным расторжение договора аренды, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой (мужской монастырь УПЦ, помещение Нижней лавры) и заповедником "Киево-Печерская лавра".

Адвокат УПЦ Никита Чекман заявлял, что это решение будет обжаловано. Как подчеркнули в юридическом отделе УПЦ, решение суда еще не вступило в законную силу, поэтому отсутствуют какие-либо основания для совершения действий, направленных на прекращение права пользования зданиями и имуществом.