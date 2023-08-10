В Ленобласти открыли новый экомаршрут с сооружениями времен Великой Отечественной войны

Его протяженность составила 17 км

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Экомаршрут "Мыс Киперорт" с оборонительными сооружениями времен Великой Отечественной войны и ледниковыми валунами открыли в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"В заказнике "Выборгский" открылся новый экологический маршрут "Мыс Киперорт" длиной 17 км. Маршрут, обустроенный в рамках регионального проекта "Тропа 47", проходит по двум берегам Киперорта: западному - каменистому и восточному - песчаному. Здесь можно увидеть различные типы лесов, остатки фортификационных сооружений времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

О местных флоре и фауне можно узнать с помощью эколого-просветительских щитов с картами.

Экотропа начинается с оборудованной парковки, где есть туалет, площадка для сбора мусора, место отдыха. Сам маршрут оборудован информационными стендами и указателями, местами для отдыха, мостиками и деревянными настилами, орнитологической вышкой и смотровой площадкой.

В пресс-службе отметили, что первым по маршруту прошел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Выборгский район.

"Проект "Тропа 47" признан одним из лучших в России. Затраты на создание таких маршрутов небольшие, но если подойти с душой, учитывая интересы туристов и тех, кто любит активный отдых, то можно получить качественный туристический продукт. Хорошо, что мы реализуем их вместе с компаниями, которые работают в Ленинградской области. В создании экотропы "Мыс Киперорт" нам помог "Криогаз Высоцк". Я уверен, чем больше будет компаний, которые поддерживают экопроекты, тем лучше. Наш проект - про активную экологию: сделать так, чтобы сохранить природу и дать возможность людям увидеть наши красоты - это классно", - цитирует пресс-служба главу региона.