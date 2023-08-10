Эмиссар патриарха Варфоломея посетил Киево-Печерскую лавру и встретился с Зеленским

Президент Украины назвал этот визит "чрезвычайно важным сигналом поддержки" Киева

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Личный представитель Константинопольского патриарха митрополит Эммануил посетил Киево-Печерскую лавру, а также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Во время разговора мы уделили внимание духовной независимости нашей страны", - написал Зеленский в Telegram-канале, назвав этот визит "чрезвычайно важным сигналом поддержки Украины и украинского народа".

Митрополит также встретился с главой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и посетил вместе с ним Киево-Печерскую лавру, сообщила пресс-служба ПЦУ.

В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур была создана ПЦУ, после чего она получила автокефалию от патриарха Варфоломея. На данном этапе на Украине поставлена задача полностью запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), соответствующий законопроект по поручению Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. В рамках этих гонений власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.

Русская православная церковь (РПЦ) ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол. 19 июля этого года РПЦ заявила, что не признает и не будет признавать автокефальные структуры, которые Константинополь будет создавать без согласия поместных церквей.