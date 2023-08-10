Умер митрополит Токийский и всей Японии Даниил

Ему было 84 года

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Предстоятель Японской автономной православной церкви, митрополит Токийский и всей Японии Даниил умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"На 85-м году жизни преставился ко Господу предстоятель Японской автономной православной церкви, митрополит Токийский и всей Японии Даниил", - сообщается на сайте РПЦ.

Нусиро Икио, будущий митрополит Даниил, родился 5 сентября 1938 года в Японии. В 1962 году окончил факультет французской литературы университета Аити, в 1965-м - Токийскую духовную семинарию, а в 1968 году - Свято-Владимирскую духовную семинарию в Нью-Йорке, где получил степень магистра богословия.

В 1999 году в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры он был пострижен в монашество с именем Даниил в честь святого благоверного князя Даниила Московского.

14 мая 2000 года Даниил был избран митрополитом Токийским и всей Японии, предстоятелем Японской автономной православной церкви.