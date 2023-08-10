В Херсонской области вакцинировали более 17 тыс. человек после прорыва Каховской ГЭС

За время ликвидации последствий теракта людям в зоне ЧС бесплатно завезли более 1,1 тыс. тонн чистой питьевой воды

ГЕНИЧЕСК, 10 августа. /ТАСС/. Более 17 тыс. человек прошли вакцинацию от инфекционных заболеваний после подтопления территорий Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщил ТАСС председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

За время ликвидации последствий теракта людям в зоне ЧС бесплатно завезли более 1,1 тыс. тонн чистой питьевой воды. "Приоритетом для властей Херсонской области остается здоровье и благополучие жителей региона. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний <...>. Наши медики вакцинировали и ревакцинировали уже 17 032 человека. Это не только жители, но и все работающие на ликвидации последствий стихии", - сказал Алексеенко.

По его словам, своевременно принятое решение о поставках в зону подтопления питьевой воды помогло избежать вспышек заболеваемости опасными инфекциями.

"Специалисты продолжают проверять воду из скважин на территории зоны ЧС. За все время из 683 проб 281 показала несоответствие нормативам по санитарно-химическим показателям, поэтому в ряде территорий по-прежнему запрещено употребление в пищу воды из водопровода. Продолжаем гиперхлорирование таких сетей", - отметил Алексеенко.

Частично подтопленными спустя два месяца остаются низменные территории трех населенных пунктов, на которых находятся более 1,3 тыс. неэксплуатируемых домов, сообщил Алексеенко. "Власти Херсонской области и все специальные службы завершают ликвидацию последствий катастрофы, устроенной киевским режимом, а также работают над восстановлением нормальной жизни в районах, откуда сошла вода. Ее уже нет практически нигде. Частично подтопленными на данный момент остаются отдельные районы Алёшек, Голой Пристани и Коханов - это 1 308 жилых домов", - сказал Алексеенко.