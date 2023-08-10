Москалькова согласовала кандидатуру Морозовой на должность омбудсмена в ДНР

В ходе собеседования уполномоченный по правам человека в РФ отметила серьезные результаты в работе Дарьи Морозовой, которая своевременно отреагировала на организацию работы с беженцами и эвакуированными

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Дарьи Морозовой на должность уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике (ДНР).

"Высоко оценила работу Дарьи Васильевны Морозовой по защите прав жителей Донецкой Народной Республики и согласовала ее кандидатуру на должность уполномоченного по правам человека в ДНР", - написала Москалькова в Telegram-канале.

В ходе собеседования Москалькова отметила серьезные результаты в работе Морозовой, которая своевременно отреагировала на организацию работы с беженцами и эвакуированными, с фондом "Защитники отечества", по вопросам детской реабилитации, оказания помощи демобилизованным.

В связи с тем, что ДНР вошла в состав РФ, Морозова избирается на пост омбудсмена в республике согласно закону "Об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ", который предусматривает, что кандидата на должность согласовывает федеральный омбудсмен, после чего за него проголосует законодательный орган государственной власти субъекта.