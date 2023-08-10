Собянин наградил работников спортучреждений Москвы ко Дню физкультурника

Мэр города добавил, что Москва - это спортивная столица страны

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил работников спортивных учреждений Москвы в преддверии Дня физкультурника, отметив, что в столице - 120 тыс. профессиональных спортсменов и 5,5 млн москвичей, которые занимаются физической культурой.

Всероссийский День физкультурника празднуется 12 августа. Награждения состоялись в рамках торжественного мероприятия, посвященного 100-летию московского спорта и Дню физкультурника, в концертном зале "Москва" в "Острове мечты".

"Хочу сказать спасибо организаторам спорта, которые на протяжении века делают все, чтобы москвичи занимались спортом и достигали мировых вершин. В Москве 120 тыс. профессиональных спортсменов и 5,5 млн москвичей, которые любят и занимаются физической культурой, не по праздникам, а каждый день. Поздравляем их с этим праздником", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что в последние годы москвичи все активнее занимаются спортом, и власти Москвы создают для этого соответствующую инфраструктуру. "Перестроили наши парки, скверы, создали тысячи спортивных площадок, беговых дорожек, велосипедных <...>. В городе построены сотни катков. Сейчас начали создавать и лыжню с искусственным оснежением", - добавил Собянин.

По словам мэра, в столице открываются бассейны под открытым небом. "И мы задумали, чтобы почти в каждом районе Москвы была своя пляжная зона", - отметил мэр.

Он добавил, что Москва - это спортивная столица страны, и половину Олимпийских золотых медалей завоевывают москвичи. "Мы возвели около 200 спортивных крутых объектов и десятка два мирового уровня, и, конечно, я надеюсь, что это даст возможность дальше, несмотря на известные международные ограничения, заниматься спортом больших достижений. Хотел бы искренне поблагодарить тренеров, которые занимаются нашими спортсменами, и самих спортсменов, которые свою жизнь посвятили спорту", - заключил Собянин.