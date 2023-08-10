СМИ: в Нежине Черниговской области запретили деятельность УПЦ

Издание "Общественное" отметило, что вопрос о запрете канонической церкви на территории города выносили на голосование еще 20 июня, но тогда он не нашел поддержки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Власти города Нежин Черниговской области на северо-востоке Украины запретили деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Как сообщило украинское издание "Общественное", соответствующее постановление приняли депутаты местного городского совета.

По его данным, за это решение проголосовали 23 депутата из 31. Отмечается, что вопрос о запрете канонической церкви на территории города выносили на голосование еще 20 июня, но тогда он не нашел поддержки.

На Украине поставлена задача полностью запретить УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ), которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, только в Киевской области более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию раскольников. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.