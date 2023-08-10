Украинская полиция не пропустила паломников в гостиницы Киево-Печерской лавры

Среди верующих есть родители, которые не могут попасть к своим детям в отель

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники Нацполиции Украины отказываются пропускать верующих, которые проживают в отелях Киево-Печерской лавры, в места их ночлега. Об этом сообщили в Telegram-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Полиция отказывается пропускать в обитель паломников, проживающих в лаврских отелях. Среди паломников есть родители, которые не могут попасть к своим детям в отель. Кроме того, паломники лишены возможности забрать личные вещи, оставшиеся на территории лавры, в которую вход был неожиданно ограничен", - говорится в сообщении. Уточняется, что верующим предложили ночевать в храме преподобного Агапита Печерского, где отсутствуют оборудованные кровати и необходимые гигиенические условия.

По информации Киевской духовной академии, сегодня полиция также препятствовала проходу на территорию монастыря студентов-семинаристов, несмотря на наличие у них документов, подтверждающих проживание в обители.

Ранее руководство украинского музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" приняло решение о закрытии для посетителей входа в Нижнюю лавру. В организации указали, что эта мера "временная" и вызвана необходимостью урегулирования определенных вопросов. Запрет не касается священников, монахов и работников монастыря.

10 августа Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" к УПЦ, запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря, что позволит выселить монахов из обители. Накануне суд признал законным расторжение договора аренды, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой (мужской монастырь УПЦ, помещение Нижней лавры) и одноименным заповедником. Адвокат УПЦ Никита Чекман заявлял, что оба решения являются незаконными и будут обжалованы.