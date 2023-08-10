Президент ЮАР купил быка за рекордные для страны $186 тыс.

Бык по кличке Шут был выставлен на аукцион, который состоялся в минувшие выходные дни в городе Давел южноафриканской провинции Мпумаланга

ПРЕТОРИЯ, 10 августа. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса купил за рекордную для страны цену - 3,5 млн рандов ($186 тыс.) быка породы боран. Об этом сообщила местная медиагруппа SABC.

Бык по кличке Шут был выставлен на аукцион, который состоялся в минувшие выходные дни в городе Давел южноафриканской провинции Мпумаланга, отмечает она. Никогда ранее в ЮАР не платили столь крупную сумму за быка.

Считается, что порода боран крупного рогатого скота была выведена в Восточной Африке около тысячи лет назад. Средний вес быка этой породы достигает 700 кг.

В свободное время Рамапоса занимается выращиванием быков породы анколе (отличаются очень длинными рогами) на своей личной ферме, он написал соответствующую книгу. Выращивание быков в Африке является одним из самых престижных занятий, которым в прошлом занимались местные королевские особы.