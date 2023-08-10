Готовность спорткомплекса с бассейном в школе-интернате № 1 в Москве составляет 75%

На объекте ведутся отделочные и фасадные работы, производится монтаж инженерных систем

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Строительная готовность физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном, возводимого на территории одного из старейших столичных образовательных учреждений - школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых, составляет 75%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работы ведутся за счет средств городского бюджета в Алексеевском районе столицы по адресу: улица 3-я Мытищинская, владение 5, строение 1.

"На сегодняшний день развитие социальной инфраструктуры не ограничивается объектами профессионального и любительского спорта, образовательные учреждения также пополняются необходимыми комплексами для поддержания здорового образа жизни подрастающего поколения. Данный ФОК по праву можно назвать уникальным сооружением, поскольку он возводится на территории единственной столичной школы-интерната, где проходят обучение дети с разными категориями слепоты", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что готовность объекта составляет 75%, сейчас ведутся отделочные и фасадные работы, производится монтаж инженерных систем. "Открытие современного ФОКа с бассейном позволит ученикам сразу после занятий посещать спортивно-оздоровительные секции. Для этого предназначен крытый переход в существующий учебный корпус, расположенный в уровне второго этажа", - отметил Бочкарев.

Новый ФОК

"В четырехэтажном здании общей площадью более 5 тыс. кв. м предусмотрены 25-метровый бассейн на четыре дорожки с трибунами вместимостью 70 человек, универсальный игровой зал с зоной для размещения зрительских мест в количестве 70 штук, тренажерный зал, массажный кабинет, медпункт, соляная пещера и зимний сад. Связь между этажами организуют с помощью лестниц и лифта грузоподъемностью 1 тыс. кг", - добавили в пресс-службе.

Для наружной отделки здания используются алюминиевые панели синего и белого цветов. Помимо них, стены здания украсят вертикальные ламели и пилоны, а декоративные экраны из перфорированного алюминия защитят спортивные залы от солнца. Нижний этаж запроектирован практически прозрачным за счет витражного остекления. Акцентом проекта станет название школы, выполненное шрифтом Брайля на фасаде.

"По завершении работ на прилегающей территории будет проведено комплексное благоустройство с установкой спортивных и игровых площадок, малых архитектурных форм, высадкой зеленых насаждений и разбивкой газонов", - анонсировали в мэрии.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заверил, что инспекторы комитета в ходе проверки оценили соответствие работ и материалов проектной документации, а также проконтролировали соблюдение требований по охране труда и содержанию строительной площадки. По его словам, в инспекции приняли участие специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") для осуществления инструментального контроля на объекте.

"Эксперты Центра экспертиз провели 11 инструментально-лабораторных испытаний. В том числе было выполнено комплексное обследование внутренних инженерных систем. Одновременно с этим специалисты оценили качество фасадных конструкций и рулонных изоляционных материалов, испытали на горючесть строительные материалы. Все выявленные нарушения до полного их устранения находятся на контроле инспекторов комитета", - заключил глава Мосгосстройнадзора.