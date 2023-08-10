ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 80% за 28 дней

По данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 10 июля по 6 августа коронавирусной инфекцией заразились около 1,5 млн человек

ЖЕНЕВА, 10 августа. /ТАСС/. Около 1,5 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 10 июля по 6 августа, более 2,5 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло на 80% по сравнению с предыдущими 28 днями, а количество летальных исходов уменьшилось на 57%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Она напомнила о серьезной опасности, которую представляет COVID-19, призвав страны поддерживать систему раннего предупреждения о болезни и проводить бустерную вакцинацию в группах высокого риска.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 492 210 случаев заражения и 2 560 летальных исходов. В организации констатировали, что COVID-19 "остается крупной угрозой", несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации, о котором ВОЗ объявила 5 мая. В связи с этим организация призвала страны "поддерживать раннее предупреждение, эпиднадзор и отчетность, отслеживать варианты [коронавируса], оказывать раннюю клиническую помощь, проводить бустерную вакцинацию в группах высокого риска, улучшать вентиляцию". В ВОЗ обратили внимание на рост распространения варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса. По состоянию на 9 августа он был выявлен в 48 странах. "Ввиду своего преимущества в росте и характеристик ускользания от иммунитета EG.5 может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире", - пришли к выводу эксперты.

Рост заболеваемости на 137% отмечен с 10 июля по 6 августа в Западно-Тихоокеанском регионе, тогда как в остальных пяти регионах ВОЗ она снизилась. Смертность уменьшилась во всех шести регионах, причем особенно сильно - на 71% - в Европе, Юго-Восточной Азии (на 65%) и Африке (на 62%). Больше всего заболевших за четыре недели было выявлено в Республике Корея - 1 278 065. Далее следуют Бразилия (34 402), Австралия (19 754), Сингапур (18 914) и Италия (15 769). В Бразилии зарегистрировано больше всего умерших с 10 июля по 6 августа - 500. Далее идут Республика Корея (340), Россия (205), Перу (161) и Австралия (151).

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Согласно информации за 9 августа 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировали в общей сложности 769 369 823 случая заражения коронавирусом, умерли 6 954 336 человек. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.