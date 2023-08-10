В парке "Остров мечты" в Москве открылся фестиваль "День Индии"

В частности, для посетителей подготовили 20 тематических зон и большую развлекательную программу на главной сцене фестиваля

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Торжественное открытие фестиваля "День Индии" состоялось в парке "Остров мечты" в Москве, он продлится до 13 августа.

"Рад приветствовать гостей фестиваля. В очередной раз мы встречаемся здесь и принимаем фестиваль. В этом году, я надеюсь, мы сделали его традиционным. Надеюсь, что наше партнерство даст первые плоды", - сказал генеральный директор парка Борис Пищик.

Президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани пригласил жителей и гостей столицы присоединиться к фестивалю и стать частью "этого волшебного путешествия в многообразие Индии".

"Позвольте нашему фестивалю вдохновить вас, расширить ваши границы и укрепить наши связи. Мы гордимся тем, что предлагаем вам незабываемый опыт, который оставит в вас долговечные впечатления. Итак, давайте начнем этот фестиваль Indiaday с улыбкой на лицах и открытыми сердцами, вместе творя незабываемые моменты", - подчеркнул он.

Фестиваль проводится в Москве с 2014 года. Впервые парк развлечений стал его площадкой в августе 2022 года, мероприятие приурочили к 75-летию установления дипломатических связей между Индией и Россией. Оно стало самым масштабным событием лета на "Острове мечты" и собрало порядка 2 млн гостей. Тогда на фестивале выступили более 2,5 тыс. артистов и 200 пар сыграли свадьбу.

В этом году южный ландшафтный парк "Острова мечты" во второй раз стал площадкой фестиваля. Организаторы подготовили для посетителей 20 тематических зон, большую развлекательную программу на главной сцене фестиваля с участием более 200 танцоров из Индии и России, показы мод, свыше 30 традиционных индийских свадебных церемоний, более 60 концертных номеров, лекций, мастер-классов и кинопоказов. Как сообщала главный организатор мероприятия, директор Индийского культурно-национального центра "Сита" Даша Котвани, также на фестивале пройдет розыгрыш двух билетов в Индию.