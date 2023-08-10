10 августа, 18:58

В Ингушетии выявили первые случаи заражения лихорадкой Западного Нила

По данным Роспотребнадзора, основными переносчиками болезни являются комары

МАГАС, 10 августа. /ТАСС/. Первые случаи заражения лихорадкой Западного Нила зафиксировали в Ингушетии, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"В Республике Ингушетия зафиксированы подтвержденные случаи заражения лихорадкой Западного Нила, основными переносчиками которой являются комары. Ранее подобное заболевание на территории республики не выявлялось", - говорится в сообщении.

В начале августа первый случай заражения заболеванием обнаружили в Кабардино-Балкарии.

Лихорадка Западного Нила - инфекция, вызываемая одноименным вирусом. У большинства пациентов симптомы заболевания не проявляются, тяжелая форма заболевания развивается в редких случаях. Отмечается высокая восприимчивость человека к вирусу Западного Нила. 

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