В ДНР до конца года ликвидируют республиканское МВД

Как следует из указа врио главы региона, при этом сотрудники ведомства продолжат исполнять возложенные на них обязанности

ДОНЕЦК, 10 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики ликвидируют до конца 2023 года. Соответствующий указ врио главы региона опубликован в четверг.

"Указом врио главы ДНР №285 от 10 августа 2023 года упразднено Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики. Согласно документу, процедура ликвидации должна быть завершена не позднее 31 декабря 2023 года. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в сопровождающем указ сообщении.

В документе уточняется, что сотрудники министерства продолжат исполнять возложенные на них обязанности. Председателем ликвидационной комиссии назначен начальник отдела мониторинга управления административной службы МВД ДНР Николай Коропец.

Находящиеся в ведении МВД ДНР предприятия и учреждения перейдут в ведение органов госвласти республики, а имущество, в том числе недвижимость - в федеральную собственность.