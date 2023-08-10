В Томске в инфраструктуру межвузовского кампуса планируют включить новые технологии

По мнению замгубернатора региона Андрея Антонова, это позволит кампусу стать платформой для стартапов

ТОМСК, 10 августа. /ТАСС/. Новейшие технологии, включая интеллектуальную систему распознавания лиц, "умный дом" и первую в России систему комплексной безопасности с применением искусственного интеллекта на основе ГЛОНАСС, планируют внедрить в инфраструктуру межвузовского кампуса мирового уровня, который построят в Томске. Как сообщил журналистам замгубернатора Андрей Антонов, эти технологии не только обеспечат безопасность и комфорт студентов, но и станут платформой для создания стартапов.

Кампус международного уровня в Томске планируют построить к 2027 году. Он будет рассчитан на 6 тыс. мест для всех шести вузов города. Предполагается, что в нем будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты. Из федерального бюджета на этот проект выделили 18 млрд рублей. В целом стоимость строительства кампуса оценивается в 45 млрд рублей.

"Это обязательное требование, чтобы система "умного дома" была и как система безопасности, и как система стартапов для студентов. Это возможность создавать свои платформенные решения, используя данные [системы], анализа, видеоанализа, аналитики", - сказал Антонов.

Он пояснил, что "умный дом" будет применяться в основном в общежитиях. Для остальных зон кампуса предусмотрены другие решения, включая интеллектуальное видеонаблюдение, распознавание лиц и анализа поведения посетителей. "У нас активно работают коллеги [над системой], где за счет распознавания определенных жестов можно спрогнозировать, потенциально опасен или не опасен [человек]", - сказал он. Это позволит обеспечить безопасность в кампусе, который будет открыт для всех жителей города, не увеличивая количество охранников.

Также планируется использовать умную систему навигации, которую томские вузы разрабатывают вместе с компанией "Глонасс". Благодаря ей студенты смогут по смартфону, кампусной карте или интерактивным панелям найти нужную аудиторию или здание.

Ранее первую в России систему комплексной безопасности для образовательных учреждений с применением искусственного интеллекта на основе ГЛОНАСС представили в пилотном виде в Томском государственном университете. Разработка представляет собой информационно-навигационную систему комплексной безопасности на основе сквозной навигации и возможности ее видеоаналитики. Систему планируют масштабировать на другие вузы страны. Разработки ведутся при поддержке госпрограммы "Приоритет 2030".