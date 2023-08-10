В Москве на проспекте Вернадского намерены построить учреждение образования на 960 мест

Комплекс будет включать в себя детсад, школу и объект допобразования

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Застройщик уведомил столичные власти о готовности приступить к строительству частной общеобразовательной организации дошкольного и среднего образования Letovo.Junior на 960 мест по адресу: проспект Вернадского, участок 8Б. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Общеобразовательная организация будет включать в себя детский сад, школу и объект дополнительного образования. Общая площадь объекта - 23,8 тыс. кв. м", - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Он также отметил, что особенностями проекта станут астролекторий интегрированный в рекреацию, мультимедийный комплекс - купол - для просмотра научно-познавательных и развлекательно-образовательных фильмов, а также проведения обучающих и праздничных программ. Кроме того, здесь появятся многосветные пространства в виде теплицы и атриум.

Левкин уточнил, что в состав комплекса войдут актовый зал на 450 мест с профессиональным театральным оборудованием, два спортзала, благоустроенная территория, адаптированная для воспитанников разных возрастов, и тематические специальные классы: кулинариум, мастерские по работе с глиной и керамикой, дерево- и металлообработке, робототехнике.

"Застройщиком заключено с правительством Москвы соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города, предусматривающее строительство данного образовательного объекта", - заключил глава департамента.