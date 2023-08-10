В Москве в районе Гольяново в 2024 году намерены построить спорткомплекс

Его площадь составит около 4 тыс. кв. м

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Спорткомплекс с бассейнами для взрослых и детей построят на Алтайской улице в Москве. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами построят в районе Гольяново по адресу улица Алтайская, владение №33. В настоящий момент утвержден окончательный образ будущего спортивного комплекса", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в департаменте, общая площадь комплекса составит около 4 тыс. кв. м. В спортивном центре будет два бассейна: длиной 25 м для взрослых и длиной 10 м, предназначенный для обучения плаванию детей. Помимо этого, в здании предусмотрен тренажерный зал, буфет, а также необходимые административные и технические помещения.

"Цветовое решение будет включать контрастные и при этом гармоничные цвета: черный, белый, красный и серый. Основными материалами фасадной отделки станут алюминиевые металлокассеты и керамогранит. По стандартам программы "Спорт Москвы" мы предусмотрели панорамное остекление для обеспечения хорошей инсоляции объекта. Фасад лаконичного по архитектурному решению ФОКа украсят алюминиевые ламели", - заключили в департаменте строительства.