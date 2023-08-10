Поезда МЦД-3 начнут курсировать по маршруту без пассажиров 15-16 августа

Для понимания пассажиров на табло на головном вагоне поезда будет написано, что идет обкатка, а на дверях поездов разместят соответствующие стикеры

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Поезда "Иволга 3.0" и ЭП2Д без пассажиров начнут курсировать по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3) на следующей неделе, 15 и 16 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы активно готовимся к запуску МЦД-3 - через несколько дней он свяжет Ленинградское и Казанское направления [Октябрьской и Московской] железных дорог. Поезда будут ходить без дневных перерывов, а интервалы станут меньше - всего пять-шесть минут в часы пик. Уже 15 и 16 августа вы заметите новый график, в котором изменится время отправления поездов дальнего пригорода и появятся диаметральные поезда - "Иволга 3.0" и ЭП2Д, которые будут следовать по полному маршруту МЦД-3. Пока они будут ходить без пассажиров", - значится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что это необходимо для обкатки поездов по новому маршруту МЦД-3. "Как понять, какой поезд едет без пассажиров? Смотрите на табло на головном вагоне поезда - там будет написано, что идет обкатка. Еще мы разместим на дверях поездов такие стикеры. Также рекомендуем слушать аудио на станциях", - отмечается в сообщении.

В департаменте добавили, что во время обкатки проведут технические испытания, проверена безопасность, протестирована работа в смешанном режиме диаметральных поездов и поездов Казанского и Ленинградского направлений Московской и Октябрьской железных дорог.

"На Ленинградском направлении [сотрудники] РЖД продолжают работы по подготовке к запуску МЦД-3. В связи с этим интервалы движения 15-16 августа будут увеличены. Планируйте поездки заранее и сверяйтесь с расписанием на сайтах перевозчиков - ЦППК и МТ ППК", - заключили в департаменте транспорта.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что запуск МЦД-3 запланирован в августе. Позже источник, знакомый с планами транспортного комплекса столицы, уточнил ТАСС, что инфраструктуру МЦД-3 планируют подготовить к 15 августа. По его словам, запуск нового маршрута состоится не позднее 20 августа.