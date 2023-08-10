В Москве в 2030 году основные процессы проектирования стройобъектов передадут компьютеру

По словам руководителя департамента строительства города Рафика Загрутдинова, при этом существует несколько процессов, требующих вмешательства человека, и заменить их ИИ в обозримом будущем не сможет

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Основные процессы проектирования в строительстве в Москве к 2030 году передадут искусственному интеллекту. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Москва ведет работу по внедрению цифровых сервисов с 2011 года и на сегодня стала лидером по цифровой трансформации строительной сферы. При этом уже разработана программа дальнейшего внедрения инноваций вплоть до 2030 года", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что к 2030 году необходимо разработать сквозную цифровую модель, которая будет охватывать все процессы от концепции будущего здания, до проектирования, строительства и последующей эксплуатации. "Подобно другим отраслям в строительство проникает искусственный интеллект. Мы понимаем, что уже к 2030 году основные процессы - около 80% строительного проектирования сможет выполнять искусственный интеллект, и мы передадим их "машине". При этом есть несколько процессов, требующих вмешательства человека, и их заменить компьютеру в обозримом будущем не удастся", - заключил глава департамента.