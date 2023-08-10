10 августа, 19:59

В ЛНР восстановили газоснабжение Северодонецкой агломерации

Как сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ республики Станислав Дупленко, продолжаются работы по ремонту электрических сетей и водоводов

ЛУГАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Населенные пункты Северодонецкой агломерации Луганской Народной Республики (ЛНР), значительно пострадавшие в ходе боевых действий в регионе, полностью обеспечены газоснабжением. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ республики Станислав Дупленко.

"На территории Северодонецкой агломерации полностью восстановлено газоснабжение, продолжаются работы по ремонту электрических сетей и водоводов. В одном из населенных пунктов агломерации на водопроводных сетях работают специалисты военно-строительной компании: к ноябрю 2023 года ремонтные работы будут завершены", - рассказал он по итогам рабочей поездки в населенные пункты Северодонецкой агломерации.

4 июля директор предприятия "Луганскгаз" Татьяна Богородько сообщала ТАСС, что газоснабжение населенных пунктов Северодонецкой агломерации восстановлено более чем на 80%. 

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