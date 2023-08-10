В Брянской и Орловской областях ограничат движение машин на двух переездах МЖД

Ограничение продлится с 10 по 18 августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Движение автомобилей через два железнодорожных переезда, которые расположены в Брянской и Орловской областях ограничат в связи с проведением ремонтно-путевых работ 10-18 августа. Об этом сообщается на официальном сайте Московской железной дороги.

"В Брянской области: с 10 по 18 августа во время работы путевой техники ограничено движение автомобилей через переезд 107 км на станции Жудилово. Проезд организован по сигналам регулировщика. В Орловской области: 17 августа с 8:00 до 17:00 будет частично закрыт переезд 433 км на перегоне Змиевка - Глазуновка. Объезд через переезд 422 км перегона Еропкино - Змиевка", - говорится в публикации.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.